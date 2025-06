Veja as melhores picapes básicas e turbodiesel do mercado em 2025 Utilitárias buscam a atenção do consumidor que quer o essencial: mas qual entrega mais e custa menos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/06/2025 - 19h00 (Atualizado em 20/06/2025 - 19h00 ) twitter

Cerca de 35% das vendas de carros novos são SUVs no país e 25% são picapes de vários segmentos. Porém, quando o assunto são as as versões de entrada, seja por orçamento ou por preferência, muitos consumidores preferem os modelos de entrada que nem sempre estão disponíveis para clientes comuns. Se o assunto é picape de trabalho considerando o universo dos motores diesel qual das concorrentes entrega mais?

JAC Hunter JAC/Divulgação

Opções em quase todas as marcas

Em geral, estes modelos são direcionados para frotistas e empresas. A Chevrolet ampliou esse leque com a S10 LS com versões mais simples na linha 2025 assim como a Toyota Hilux Power Pack, Ford Ranger XL e Fiat Titano Endurance. Em 2024 a Mitsubishi reforçou sua presença com a nova geração da Triton (ex-L200) na versão GL com cabine simples. Mais recentemente a JAC Motors lançou a Hunter 4Work com pacote mais enxuto e se juntou a esse pelotão

‌



Chevrolet/Divulgação

Chevrolet S10 LS

‌



As novas versões de entrada da S10. Essa picape tem o conhecido e rebatizado Duramax 2.8 litros diesel, que foi recalibrado para entregar 207 cv e 52 kgfm de torque. A transmissão deixou de ser de seis posições e passou a ter oito marchas e nas versões manuais o caminho tem seis velocidades. Também tem bloqueio do diferencial traseiro, além de controle de descida e subida além de tração 4x4.

A capacidade de carga é de 1303kg de capacidade na versões 4x2 e 1.201 na 4x4. Preço a partir de R$ 223 mil

‌



Toyota Hilux Power Pack

A versão de entrada da Hilux com cabine simples atende os requisitos de durabilidade mecânica e boa fama de qualidade. A série Power Pack tem faróis halógenos, 3 airbags, ar condicionado e protetor de caçamba. Vem com o conhecido motor 2.8 turbodiesel de 204cv e 42,8kgfm e vem combinado com câmbio manual ou automático de seis marchas.

A capacidade de carga é de 1.010kg. O preço é de R$ 223,4 mil na versão cabine simples com câmbio manual.

Fiat Titano Endurance

A Fiat também mudou o jogo no segmento ao oferecer uma picape de entrada que vem sempre com cabine dupla sem opção simples. A Endurance já tem ar condicionado, piloto automático, conforme de descida e vem com motor 2.2 turbodiesel de 180cv e 37kgfm de torque combinado com câmbio manual de seis marchas.

Fiat/Divulgação

A capacidade de carga é de 1.020kg e a capacidade volumétrica é de 1.314 litros. O preço é de R$ 219,9 mil.

Ranger XL Ford Divulgação

Ford Ranger XL

A Ranger básica é a XL sempre com cabine dupla tal qual a Titano mas com tração 4x4 e vem com 7 airbags, rodas de aço com pneus aro 16, ar condicionado e direção elétrica e até multimídia de 10 polegadas. O motor é o 2.0 Panther de 170cv e 41kgfm de torque combinado com câmbio manual de seis marchas.

A Ranger XL tem 1.071kg de capacidade de carga: Vale lembrar que em 2025 a Ford deve lançar a versão cabine simples que terá 1.250kg de capacidade. O preço é a partir de R$ 239,9 mil.

Mitsubishi Triton

A Mitsubishi Triton chegou em nova versão em dezembro e ainda está em processo de substituição na linha comercial. A versão mais simples de nova geração da Triton é GLS com motor 2.4 de 205cv e 47,9kgfm de torque e câmbio automático de seis marchas. Porém a Mitsubishi ainda vende a versão antiga como GL com motor MIVEC 2.4 de 190cv e câmbio manual de seis marchas porém nos dois casos são modelos cabine dupla.

Mitsubishi/Divulgação Mitsubishi/Divulgação

Na nova versão a capacidade de carga é de 1.080kg enquanto a GL leva 1.050kg. O preço da GL parte dos R$ 245,9 mil e a nova versão dos R$ 239,9 mil sendo mais em conta que a antiga.

JAC Hunter JAC/Divulgação

JAC Hunter 4Work

A versão básica da JAC motors acabou de chegar e chamou a atenção pelo pacote disponível. Ela a capacidade de carga de 1.460 kg na caçamba e 1.135 litros de volume total e proteção interna. A JAC Motors lembra que se trata da maior capacidade de carga do segmento de picapes médias. Nas dimensões a 4Work mantém os 5,33 metros de comprimento, 1,96 m de largura, 1,92 m de altura e 3,11 m de distância entre-eixos.

JAC Hunter JAC/Divulgação

A mecânica é a mesma 2.0 turbodiesel de 191 cv de potência a 3.600 rpm e 46 kgfm de torque entre 1.500 e 2.500 rpm. O câmbio automático sequencial é o ZF de oito marchas ajuda nos números de desempenho com 0 a 100 km/h em 11,9 segundos e velocidade máxima de 185 km/h. E o preço R$ 244,9 mil.

JAC Hunter JAC/Divulgação

Qual a melhor?

Olhando a lista de itens de série a Ranger se destaca pelo projeto moderno e mais itens de série ainda que a L200 seja de projeto mais recente. A Hunter tem a melhor capacidade de carga e preço entre todas além de oito anos de garantia mas a rede de concessionários é limitada, o que se torna uma vantagem para a Chevrolet por exemplo. Olhando capacidade de carga e projeto mais moderno a Ranger leva mas no quesito manutenções em conta a S10 será a mais vantajosa.

