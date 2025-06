Veja como a Audi está usando inteligência artificial em seus projetos Produção e desenvolvimento vem sendo transformados com uso da tecnologia, des fabricante Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/06/2025 - 19h00 (Atualizado em 01/06/2025 - 19h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Audi/Divulgação

O uso de inteligência artificial conectado às linhas de produção e também aos projetos dos novos automóveis vem transformando a indústria. A Audi divulgou nesta semana que pouco mais de 100 projetos vem sendo desenvolvidos com o uso de IA.

Audi/Divulgação

A Audi está ampliando o uso de inteligência artificial em diversas áreas da empresa, buscando diminuição dos tempos de desenvolvimento e melhoria da qualidade. Segundo a fabricante alemã, ela busca explorar ao máximo o potencial dos dados e da IA, tanto nos processos internos quanto na experiência oferecida aos clientes.

Audi/Divulgação

Gerd Walker, membro do Conselho de Administração da Audi, disse: “A IA é o divisor de águas em nosso setor. Ao utilizá-la de forma direcionada, estamos criando um ambiente de produção que não só é mais eficiente e econômico, como também atende aos mais altos padrões de qualidade e oferece o melhor suporte possível às pessoas.”

Audi/Divulgação

Atualmente, mais de 100 projetos com IA estão em andamento nas fábricas da Audi, como o projeto “Tender Toucan”, que utiliza IA generativa para analisar propostas de fornecedores durante o processo de escolha. A ferramenta identifica e avalia automaticamente os requisitos nos documentos, reduzindo em até 30% o tempo necessário para essa tarefa. O projeto será implantado na fase de planejamento de produção de motores e baterias de alta tensão, com previsão de expansão para outras unidades do Grupo Volkswagen.

‌



Audi/Divulgação

Nas fábricas de Ingolstadt e Neckarsulm, na Alemanha, a Audi também implementou o projeto “IRIS”, que usa câmeras e IA para verificar se etiquetas com dados técnicos estão corretamente posicionadas nos veículos, além do projeto “Weld Splatter Detection” (WSD), que identifica respingos de solda.

‌



Dessa forma, a Audi busca otimizar processos e diminuir tempos de fabricação e desenvolvimento, com foco em melhorar os resultados operacionais reduzindo custos.

VAI VENDER? Novo Audi Q6 E-Tron é INCRÍVEL MAS O PREÇO…VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.