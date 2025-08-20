Veja como identificar o desgaste de embreagem: quanto custa o reparo? Kit deve ser de boa qualidade e após sinal de desgaste o reparo deve ser imediato Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 02h00 ) twitter

Veja como identificar o desgaste de embreagem: quanto custa o reparo? Freepik/Divulgação

A maior parte dos carros no Brasil vem equipada com um conjunto de embreagem. Ela funciona para acionar o câmbio nas trocas de marchas e um conjunto pode durar até mais de 100.000 quilômetros dependendo do tipo de uso.

Veja como identificar o desgaste de embreagem: quanto custa o reparo? Freepik/Divulgação

O uso correto da embreagem além da qualidade da peça vão determinar sua vida útil. Mas como identificar os sinais de desgaste da embreagem? E quanto custa o reparo?

Veja como identificar o desgaste de embreagem: quanto custa o reparo? Freepik/Divulgação

O conjunto da embreagem é formado por disco, platô e rolamento, peças responsáveis por permitir a troca das marcas. Com o desgaste, essa transferência fica comprometida o motorista tem dificuldades ao acionar o pedal, ao perceber a entrada da marcha seguinte e pode até sentir falta de potência no motor.

‌



Efeitos de desgaste

‌



O fenômeno mais comum que indica desgaste é a patinação. Nesse caso, o giro do motor aumenta, mas o carro não acompanha em velocidade, evidenciando que a força não está sendo transferida corretamente para a transmissão. O disco da embreagem, feito de material de fricção, se desgasta com o uso e pode perder a capacidade de gerar atrito.

Veja como identificar o desgaste de embreagem: quanto custa o reparo? Freepik/Divulgação

Esse sinal de desgaste também é sentido ao acionar o câmbio e sentir dificuldade em movimentar a alavanca. Em alguns momentos o motorista precisa soltar mais o pedal para o veículo começar a se mover, além da dificuldade de engatar marchas, especialmente a primeira. Esse é outro sinal de desgaste desse componente.

‌



Quanto custa o reparo?

A embreagem desgastada deve ser substituída por completo. O disco, platô e rolamento devem ser trocados o mais rápido possível quando o motorista perceber quaisquer dos sinais de desgaste.

Veja como identificar o desgaste de embreagem: quanto custa o reparo? Freepik/Divulgação

Uma embreagem dura em média 70.000km mas com uso correto pode facilmente superar os 100.000 quilômetros. Ao manter o pé na embreagem e dirigir de forma ofensiva a durabilidade pode ser inferior aos 50.000km.

Veja como identificar o desgaste de embreagem: quanto custa o reparo? Freepik/Divulgação

O kit de embreagem original pode custar entre R$ 1 mil e R$ 2 mil para veículos compactos considerando apenas componentes originais. Peças de reposição não homologadas pelos fabricantes podem custar de R$ 600 a R$ 1500. A mão de obra de instalação também varia muito mas custa entre R$ 500 e R$ 1 mil pois algumas peças são difíceis de instalar. Assim, com uso correto e peça de qualidade o motorista terá certeza da longevidade do kit de embreagem fazendo-o durar mais tempo no veículo.

