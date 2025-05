Veja os preços e versões oficiais do Outlander PHEV SUV híbrido tem motor com ciclo Atkinson e conjunto elétrico com potência combinada de 302cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/05/2025 - 19h39 (Atualizado em 14/05/2025 - 19h39 ) twitter

Mitsubishi/Reprodução

O novo Mitsubishi Outlander PHEV 2025 chega ao mercado para disputar uma seara dominada por chineses. Em um momento em que a marca precisa de “reforços” o SUV de sete lugares estreia em duas versões e o R7-Autos Carros acertou os preços. O Outlander PHEV será vendido a partir de R$ 374.990 na versão de entrada chamada de S enquanto a topo de linha sai por R$ 389.990.

Mitsubishi/Reprodução

O novo Mitsubishi Outlander PHEV 2025 é um produto já conhecido fora do Brasil há quatro anos. Ao menos recebemos a versão já reestilizada com uma nova grade frontal, novos sistemas de iluminação e rodas de 20 polegadas com acabamento. Já pode dentro o perfil é boa qualidade e precisão na montagem e o SUV conta com multimídia com conexão com smartphone sem fio de 12,3 polegadas, carregador por smartphone por indução e sistema de som Yamaha com até 12 alto-falantes.

Novo motor a gasolina e conjunto elétrico

‌



Em relação à motorização, o novo Mitsubishi Outlander PHEV 2025 vem equipado com motor 2.4 litros a gasolina de até 134 cv que trabalha no ciclo Atkinson (4B12) com torque de 20,6 kgfm, além de dois motores elétricos, sendo um na dianteira de 114 cv e 26 kgfm de torque e outro na traseira de 134 cv e 19,9 kgfm de torque. Ao todo, o crossover tem potência combinada de 302 cv, o que o permite fazer de zero a 100 km/h em apenas 7,9 segundos.

Mitsubishi/Reprodução

O Outlander tem um novo pacote de baterias de 22,7 kWh, o que permite uma autonomia de até 86 km no modo elétrico. O tanque de combustível passa a ser de 53 litros, o que junto com a autonomia das baterias e o tanque cheio permite ao SUV eletrificado rodar até 844 km. Ao chegar ao Brasil será rival direto do BYD Song Plus e GWM Haval H6, que contam com versões híbridas plug-in, assim como o crossover japonês.

‌



Dimensões do novo Outlander

‌



O novo Outlander tem 4.710mm de comprimento e bons 2.706 mm de entre-eixos. O porta-malas pode ter 217 litros com sete lugares acionados, 468 litros com cinco lugares ou e 756 litros considerando volume até as janelas com os dois bancos traseiros rebatidos.

Mitsubishi/Reprodução

Itens de série

O novo Mitsubishi Outlander é bem equipado e traz itens de série como 11 airbags, teto solar panorâmico e alerta de fadiga além de câmera 360° desde a versão HPE-S de entrada que também tem controle de Cruzeiro adaptativo mas só alerta de saída de faixa sem assistente de centralização.

Mitsubishi/Reprodução

A versão Signature acrescenta sistema de som Bose, bancos especiais com massageador dianteiro e ajuste de altura lombar além do teto preto. A mecânica não muda independente da versão.

Mitsubishi/Reprodução

Conclusão: em um mercado dominado por SUvs híbridos plugin de origem chinesa o Mitsubishi Outlander PHEV tem virtudes mas o preço não é uma delas. O BYD Song Plus Premium tem 324cv de potência e tração integral por R$ 299,9 mil, sendo R$ 80 mil mais em conta que o Outlander que apesar de tudo é um sete lugares. Outro concorrente direto é o GWM Haval H6 GT com fartos 393cv e também tração integral por R$ 320 mil. O Outlander mira também concorrentes de sete lugares como Toyota SW4 e Chevrolet Trailblazer que são diesel 4x4 na faixa dos R$ 350 mil ou ainda Jeep Commander de sete lugares por menos R$ 300 mil mas com motor de 272cv. É uma seara disputada onde a Mitsubishi entra com produto interessante porém caro ao que se propõe em uma primeira análise.

