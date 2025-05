Venda de SUVs híbridos plug-in dispara no país; veja os mais vendidos Utilitários esportivos com recarga externa registraram 14.759 unidades vendidas só em abril deste ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/05/2025 - 13h30 (Atualizado em 09/05/2025 - 13h39 ) twitter

A venda dos SUVs híbridos plug-in vem crescendo de forma exponencial no país. Os utilitários esportivos com recarga externa registraram 14.759 unidades vendidas só no mês passado, em um total de 54.683 unidades comercializadas entre janeiro e abril. É um crescimento de 91% em relação ao mesmo período de 2024.

Marcos Camargo Jr. 07.02.2025

E o domínio das vendas nesse segmento pertence aos chineses. Marcas como BYD, GWM, Caoa Chery, OMODA Jaecoo, e agora Mitsubishi, oferecem opções plugáveis aos consumidores.

Essa opção caiu tanto no gosto do comprador que as vendas de SUVs a combustão já caíram sensivelmente. O Jeep Compass perdeu a liderança e modelos como Taos e Equinox simplesmente não deslancharam. Já os chineses só cresceram.

Marcos Camargo

Dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) mostram que mais do que uma conscientização sobre sustentabilidade, o cliente do veículo híbrido quer economia e flexibilidade e por isso as vendas cresceram tanto.

Song Premium 2025: teste completo com SUV da BYD que tem 324cv BYD Song Plus Premium

E neste segmento dos eletrificados o Corolla Cross se deu bem, tanto que levou a liderança do Compass. Mesmo que 30% das vendas sejam sem modelos eletrificados (estimativa da Toyota) temos uma quantidade significativa de vendas.

No caso do Song Plus, que é sempre híbrido plug-in, o modelo chinês lidera com folga o segmento de PHEVs. Já o Tiggo 7 e 8 que tem versões a combustão e híbridas plug-in recém-lançadas, não temos a diferenciação de mix de vendas, mas os incluímos no ranking.

No caso do Haval H6 que tem versões híbridas e híbridas plug-in, também destacamos o crescimento e market share logo após o Song Plus.

Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

Confira a lista dos SUVs híbridos mais vendidos* até abril de 2025 segundo a Fenabrave

Corolla Cross: 19.243

Song Plus: 11.790

Tiggo 7: 8.383

Haval: 7.746

Tiggo 8: 4922

*a lista não separa versões híbridas de modelos a combustão ou versões híbridas puras de modelos a combustão (caso do Corolla Cross, Tiggo 7 e Tiggo 8)

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.