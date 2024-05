Vendas de carros caem 15% na primeira quinzena de maio Crise no RS e desabastecimento de peças e veículos já se refletem no mercado de carros novos

As vendas de veículos novos caíram no primeiro registro do mês de maio segundo dados divulgados pela consultoria Bright Consulting.

Após as chuvas que prejudicam o Rio Grande do Sul, grande fornecedor de peças e equipamentos além de fabricante de veículos com grandes fábricas como a Chevrolet, as vendas caíram 15% na primeira quinzena do mês. Neste período 81.395 veículos foram vendidos, uma expressiva redução diante dos 96.206 da primeira quinzena de abril.

A consultoria explica em números que cerca de 12.000 veículos devem deixar de ser produzidos nos próximos 60 dias pois o estado responde por 5% das vendas nacionais. Um dos carros mais vendidos do país, o Onix da Chevrolet, está com a produção prejudicada.

Segundo os dados divulgados a Fiat Strada foi líder na primeira quinzena, com 5.559 unidades vendidas, à frente do Polo que teve 4.695 unidades comercializadas. O terceiro colocado foi o Hyundai HB20 com 3.926 unidades e o quarto foi o outro veículo da marca, o Creta, com 2.964 unidades.

A quinta posição ficou com o Mobi com 2.882 unidades, o Argo registrou 2.672 unidades o Onix perdeu várias posições e teve 2.615 unidades. Vale o registro de que o Onix teve unidades entregues antes da interrupção da produção. O fechamento da fábrica de Gravataí deverá se refletir em números mais adiante.





1º Fiat Strada 5.559

2º Volkswagen Polo 4.695

3º Hyundai HB20 3.926

4º Hyundai Creta 2.964

5º Fiat Mobi 2.882

6º Fiat Argo 2.672

7º Chevrolet Onix 2.615

8º Chevrolet Tracker 2.464

9º Nissan Kicks 2.406

10º Volkswagen T-Cross 2.137

11º Chevrolet Onix Plus 2.087

12º Hyundai HB20S 2.053

13º Volkswagen Saveiro 2.044

14º Toyota Corolla Cross 1.960

15º Toyota Hilux 1.956









