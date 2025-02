VinFast cresce e quer vender carros para táxi e motoristas de aplicativo Minio Green quer substituir motos com motor elétrico de 26cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/02/2025 - 13h00 (Atualizado em 09/02/2025 - 13h00 ) twitter

VinFast/Divulgação

Certamente um dos mercados mais promissores para os carros elétricos são os veículos urbanos destinados a transporte por aplicativo, táxi e entregas feitas em ambiente urbano. A VinFast que é uma empresa do Vietnã e já se destacou por alguns carros de grande porte agora quer ganhar corpo com modelos compactos. A Vinfast apresentou quatro novidades que devem atender o segmento de transporte com veículos 100% elétricos:

VinFast/Divulgação

A nova família é composta pelos veículos Minio Green, Herio Green, Nerio Green e Limo Green. São compactos e o menor deles, Minio Green, é justamente o de maior volume.

VinFast/Divulgação

O Minio Green é um carrinho urbano com 3,19m de comprimento (lembra do Gurgel BR800?) e motor de apenas 26cv capaz de chegar a 85km/h, com sistema de recarga de 12kw e bateria capaz de percorrer 180km por recarga.

VinFast/Divulgação

O Herio Green e o Nerio Green são novas versões do VF 5 e do e34, modelos da VinFast que fazem sucesso. Agora o novo posicionamento da empresa está no foco de substituir motocicletas e pequenos veículos a combustão para transforma-los em pequenos carros elétricos. Preços e mais detalhes técnicos não foram divulgados.

