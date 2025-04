Virtus 2026 já é produzido no Paraná: veja os preços e versões A Volkswagen confirmou que o sedã Virtus já teve a produção iniciada em São José dos Pinhais (PR) Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/04/2025 - 17h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 17h00 ) twitter

Volkswagen/Divulgação

A marca divulgou nas redes sociais um vídeo com o seguinte texto: “Além de seguir com produção firme na unidade Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), o nosso sedã queridinho passa a contar com duas casas cheias de inovação, cuidado e tecnologia de ponta”.

Volkswagen/Divulgação

O Virtus é fabricado junto com o T-Cross na fábrica paranaense e de acordo com o vídeo, é possível notar que o sedã está em ajustes finais na linha de produção. A Volkswagen intenciona acelerar a produção do Virtus aproveitando as constantes interrupções do Chevrolet Onix Plus bem como a mudança iminente do Fiat Cronos para ganhar mercado.

Volkswagen Virtus 2026: preços e versões

O Virtus 2026 teve mudanças bem pontuais. Somente nos modelos Highline e Exclusive há um novo assistente ativo de mudança de faixa, enquanto a topo de linha tem acréscimo de novas rodas de liga leve de 18″ e novo interior enquanto a Sense ganha multimídia de 10 polegadas de série.

Volkswagen/Divulgação

No site da Volkswagen a única versão modelo 2026 é a TSI que combina o motor 1.0 turbo de 116cv e 20kgfm de torque com câmbio automático de seis velocidades. Essa versão tem como destaque o Controle adaptativo de velocidade e distância, Frenagem autônoma de emergência, Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen, Direção elétrica, Faróis de LED com luz de condução diurna de LED integrada, Volante multifuncional em couro com “shift-paddles”. O preço é R$ 126.390,00.

Volkswagen/Divulgação

As demais versões do Virtus seguem como modelo 2025. A Sense de R$ 108,9 mil tem motor TSI e câmbio automático e traz apenas ar condicionado manual, direção elétrica, painel digital de 8” e volante multifuncional.

Volkswagen/Divulgação

A versão Comfortline de R$ 141,9 mil acrescenta ar digital Climatronic, carregador de celular por indução, câmera de ré, bancos com revestimento premium, rodas de liga aro 16, multimídia dr 10 polegadas, volante com revestimento em couro e shift paddles.

Volkswagen/Divulgação

A versão Highline de R$ 152,9 mil acrescenta painel digital de 10 polegadas e frenagem automática pós colisão “Post Collision Brake “.

