Volkswagen confirma "ID.Polo" e novo SUV compacto elétrico Novidade quer manter best sellers da marca acompanhados de motorização elétrica Autos Carros|Marcos Camargo Jr 03/09/2025 - 11h00

Volkswagen confirma "ID.Polo" e novo SUV compacto elétrico

A Volkwagen confirmou novidades importantes para o mercado europeu. A principio, a nomenclatura ID deixa de acompanhar números para ficar ao lado de nomes consagrados como Polo, o primeiro confirmado. O ID.Polo vai manter um nome famoso mas com motor elétrico.

Volkswagen confirma “ID.Polo” e novo SUV compacto elétrico Volkswagen/Divulgação

A princípio teremos no ID.Polo 226cv e autonomia de cerca de 450km com uma carga e 0-100km/h em cerca de 7s. Além disso terá uma variante GTI possivelmente com mais de 300cv.

Volkswagen confirma “ID.Polo” e novo SUV compacto elétrico Volkswagen/Divulgação

O visual parcialmente confirmado revela que o ID.Polo tem linhas limpas com abertura na grade e faróis afilados. A lateral e traseira são bem similares aos da atual geração.

Volkswagen confirma “ID.Polo” e novo SUV compacto elétrico Volkswagen/Divulgação

O ID.Cross será outra proposta de modelo elétrico compacto mirando o mercado europeu. Por hora apenas as imagens do ID.Polo foram reveladas ainda com modelo camuflado.

Volkswagen confirma “ID.Polo” e novo SUV compacto elétrico Volkswagen/Divulgação

“Nossos nomes de modelos estão firmemente ancorados na mente das pessoas”, justificou Thomas Schäfer, CEO da Volkswagen. A dupla será mostrada possivelmente na próxima semana durante o IAA, o Salão do Automóvel de Munique (Alemanha).

