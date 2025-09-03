Volkswagen confirma “ID.Polo” e novo SUV compacto elétrico
Novidade quer manter best sellers da marca acompanhados de motorização elétrica
A Volkwagen confirmou novidades importantes para o mercado europeu. A principio, a nomenclatura ID deixa de acompanhar números para ficar ao lado de nomes consagrados como Polo, o primeiro confirmado. O ID.Polo vai manter um nome famoso mas com motor elétrico.
A princípio teremos no ID.Polo 226cv e autonomia de cerca de 450km com uma carga e 0-100km/h em cerca de 7s. Além disso terá uma variante GTI possivelmente com mais de 300cv.
O visual parcialmente confirmado revela que o ID.Polo tem linhas limpas com abertura na grade e faróis afilados. A lateral e traseira são bem similares aos da atual geração.
O ID.Cross será outra proposta de modelo elétrico compacto mirando o mercado europeu. Por hora apenas as imagens do ID.Polo foram reveladas ainda com modelo camuflado.
“Nossos nomes de modelos estão firmemente ancorados na mente das pessoas”, justificou Thomas Schäfer, CEO da Volkswagen. A dupla será mostrada possivelmente na próxima semana durante o IAA, o Salão do Automóvel de Munique (Alemanha).
