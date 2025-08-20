Volkswagen confirma novo SUV híbrido que será produzido na América do Sul Novidade será apresentada durante o Salão de Munique em breve Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/08/2025 - 16h20 (Atualizado em 20/08/2025 - 16h20 ) twitter

A Volkswagen confirmou na Alemanha que um novo SUV médio com motorização híbrida, será produzido na América do Sul.

Novo T-Rock (VW Divulgação) Volkswagen Divulgação

A informação veio de Thomas Schafer, CEO da marca em uma entrevista à revista britânica Autocar. O executivo confirmou uma informação que pode “mudar o jogo” no mercado nacional. A novidade será apresentada durante o Salão de Munique. O novo carro ficará posicionado acima do Nivus e T-Cross na linha de modelos como o Taos, porém com apelo mais esportivo.

Redes Sociais/Reprodução

As apostas recaem sobre um produto inédito na região. Diferente do Tiguan que é um PHEV e está sendo produzido em Puebla, no México, a Volkswagen terá o T-Roc como híbrido puro a exemplo do Toyota Corolla Cross e GAC GS4 produzido no Brasil. Schafer confirmou: “Precisávamos fazer isso” (produção do T-Roc na América do Sul) “porque a região precisa de um híbrido puro de qualquer maneira” disse lembrando que algumas regiões estão migrando para os veículos híbridos.

Redes Sociais/Reprodução

O executivo lembrou que a Volkswagen tem na sua estragégia a produção de híbridos plugin e híbridos puros na sua estratégia. Conhecido como SUV do Golf, o T-Roc tem cerca de 4,23m de comprimento sendo produzido apenas na China em duas variações. É um SUV cupê com estilo do Nivus porém maior e mais largo sendo oferecido no mercado chinês como Taigo.

‌



Redes Sociais/Reprodução

Da Volkswagen, nossas fontes afirmam que o motor 1.5 TSI “Evo” já está em testes em São Carlos e poderá equipar não só o T-Roc mas outros produtos da marca no mercado nacional.

Volkswagen/Divulgação

“Curiosamente, os híbridos (HEV) também se tornaram um grande tema nos Estados Unidos especificamente. É uma tecnologia que todos diziam não ser mais necessária, mas agora, com a desaceleração dos elétricos a bateria (BEV) no país, o equilíbrio está [se movendo em direção] aos HEVs.”,disse.

‌



Volkswagen/Divulgação

Agora fica no ar em qual unidade da América do Sul a Volkswagen irá produzir o novo SUV híbrido sendo que há investimentos de R$ 16 bilhões em curso previstos pela subsidiária brasileira e também R$ 2,6 bilhões para a Argentina onde, até o momento, o valor será revertido para a produção da nova geração da Amarok.

