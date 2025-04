Volkswagen Polo 2026: veja todos os preços e versões Hatch tem quatro versões e foca nos modelos de entrada, PCD e topo de linha Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/04/2025 - 11h00 (Atualizado em 27/04/2025 - 11h00 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 17.03.2025

A Volkswagen vem modificando a linha do Polo que finalmente está na linha 2026 e pode ser configurado no site da marca. Ao todo são quatro versões que primeiro receberam aumentos de preço e depois o enxugamento de conteúdos abrindo espaço para o Tera.

VW Polo Track 1.0 MPI MT - R$ 95.790

O Polo Track é o modelo de entrada e carro chefe da linha. Com motor 1.0 de 77/84cv e 10kgfm de torque não teve alterações de mecânica.

Marcos Camargo Jr. 17.03.2025

Com o visual antigo do Polo o Track tem rodas de aço com calotas plásticas 15′‘, retrovisores e maçanetas pretos, quatro airbags, volante multifuncional, direção elétrica e ar condicionado manual.

VW Polo Robust 1.0 MPI MT - R$ 97.440

É uma variação do Track voltada ao público agro com suspensão 6,5mm mais alta na dianteira e 10,5mm na traseira. O pacote é o mesmo do Polo Track.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

VW Polo Sense 1.0 TSI 170 AT - R$ 107.990

A versão turbo troca o motor MPI pelo 170TSI de 116cv e 16,8kgfm combinada com transmissão automática de seis velocidades.

Volkswagen/Divulgação

Essa versão tem foco no público PCD e tem multimídia, painel digital e farois em LED, rodas de ferro com calotas, chave presencial, volante revestido de couro, aletas atrás do volante e manopla de câmbio revestida de couro.

VW Polo Highline 1.0 170 TSI AT - R$ 131.650

A versão topo de linha traz novos itens de segurança como o pacote ADAS. Essa versão topo tem ar condicionado Climatronic, Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis com tilt down, assistente de farol alto entre outros itens.

Volkswagen/Divulgação

