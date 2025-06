Volkswagen Tera por assinatura custa R$ 2,3 mil por mês VW oferece novidade no sistema Sign&Drive Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/06/2025 - 10h00 (Atualizado em 26/06/2025 - 10h00 ) twitter

O novo Volkswagen Tera 2026 já está disponível no programa de assinatura Sign&Drive. Os planos têm preço a partir de R$ 2.359 por mês, com assinatura mínima de 12 meses, assim como contam com documentação, IPVA, seguro, licenciamento, emplacamento e manutenção preventiva. Além disso, o SUV compacto vem equipado com motor 1.0 MPI de até 84 cv e 1.0 TSI de até 116 cv.

A versão de entrada do Tera 1.0 MPI é negociada por R$ 2.359, com uma franquia mensal de até 500 km, mas pode chegar a R$ 2.729 com percurso mensal de até 2.500 km. Essa opção tem motor 1.0 aspirado de até 84 cv, com transmissão manual de cinco velocidades.

Já a configuração 1.0 TSI, que tem motor 1.0 turbo de até 116 cv e câmbio manual de cinco marchas, é oferecida por R$ 2.589 por mês com franquia de até 500 km. Também há opção com 2.500 km, com preço de R$ 2.979.

Por sua vez, a versão Comfort, que tem o mesmo motor 1.0 TSI, mas com transmissão automática, é oferecida por R$ 2.796 por mês com franquia de 500 km e por R$ 3.189 com 2.500 km. O Volkswagen Tera topo de linha, High, tem a mesma mecânica, mas com preço de R$ 3.169 por mês com 500 km e R$ 3.609 por mês com 2.500 km.

