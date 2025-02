VP da BYD, Stella Li recebe o premio Car Awards Juri é composto por jornalistas especializados de 30 países Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/01/2025 - 12h00 (Atualizado em 29/01/2025 - 12h14 ) twitter

Stella Li, Vice-Presidente Executiva da BYD, recebeu o prêmio de Personalidade Mundial do Ano no setor automotivo de 2025 pelo World Car Awards. A premiação, que reconhece pessoas de destaque com uma contribuição significativa para a indústria automotiva, contou com a votação de 96 jornalistas especializados de 30 países.

World Car/Reprodução

Ao receber o prêmio Stella Li comentou: “Este prêmio é resultado do trabalho dos 110 mil profissionais da BYD que se dedicam ao desenvolvimento de tecnologias sustentáveis”. A premiação é parte do The Road to the World Car Awards, que culmina com a cerimônia no Auto Show Internacional de Nova Iorque, em abril. A BYD também teve seu modelo Dolphin Mini indicado para a categoria de Carro Urbano Mundial do Ano.

BYD em 2024

Em 2024, sob a liderança de Stella Li, a BYD consolidou sua posição como líder global em veículos eletrificados, alcançando marcos importantes em mercados como Brasil, México e Europa. A montadora chinesa também alcançou a marca de 10 milhões de veículos eletrificados produzidos em 2024.

Vale destacar que esses modelos contam com motor elétrico de maior rotação do mundo. Já os veículos híbridos trazem a tecnologia DM-i, que combinam maior eficiência do sistema elétrico, chegando a uma autonomia de 1.200 km. Inclusive, esse sistema, que está presente no Song Plus, Song Pro, Song Plus Premium e King.

Além de sua atuação no mercado de carros de passeio, a empresa amplia suas ações no setor de energia, abrangendo captação e armazenamento, o que reflete sua transformação desde sua fundação como fabricante de baterias.

