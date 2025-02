VW só terá novos carros elétricos em 2027: entenda o motivo Novidades virão em parceria com a Xpeng com uma nova plataforma desenvolvida na China Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/01/2025 - 09h00 (Atualizado em 23/01/2025 - 11h25 ) twitter

VW/Divulgação

A Volkswagen não terá novos carros até o final de 2026. Depois de uma fase de reestruturação e o desempenho mediano de vendas da linha ID, a Volkswagen vai demorar a lançar novos modelos elétricos mesmo na Europa. Nem mesmo o ID.2 será lançado, confirmou a montadora na Europa ao dizer que o ID.7 foi o último lançamento deste primeiro ciclo de veículos totalmente elétricos.

VW/Divulgação

Enquanto isso a Volkswagen acelera o desenvolvimento de novos carros elétricos com a chinesa XPeng o que deve resultar em uma nova geração mais eficiente e com preços mais acessíveis.

VW/Divulgação

Nos principais mercados onde atua, a Volkswagen enfrenta uma estabilidade nas vendas de veículos elétricos como nos Estados Unidos, Europa e mesmo na China enquanto o consumidor local quer apenas comprar marcas chinesas. O fim de incentivos para a compra de carros elétricos na Europa e nos Estados Unidos também irão resultar em vendas mais fracas desse tipo de veículos.

VW/Divulgação

Até mesmo carros de luxo do grupo Volkswagen como o Audi Q8 E-tron e Porsche Taycan tiveram queda nas vendas bem como o Volkswagen ID.4. A Audi já admite que o Q8 elétrico sairá de linha em breve.

Volkswagen ID.2 Concept: olhando para trás para seguir em frente - VW/Divulgação

A VW e a XPeng trabalham em uma plataforma chamada “electrical and electronic” (E&E) que dará base para novos carros elétricos que seriam produzidos na China. Até agora se sabe que os novos modelos serão apresentados no final do próximo ano sendo um SUV e um veículo mais acessível com perfil urbano.

ID.2all mostra futuro do Polo com motor elétrico: veja - VW/Divulgação

Com o plano a Volkswagen espera sair de 2,93 milhões de unidades vendidas anualmente na China para 4 milhões por ano em 2030. No entanto, apesar de não termos novos Volkswagen elétricos por dois anos, há iniciativas pontuais como a marca Scout já confirmada para os Estados Unidos.

Modelo pode ser parecido com o elétrico ID.2all

“A introdução de novos modelos é uma solução, mas é tão importante quanto manter o que já temos no portfólio atual”, disse o porta-voz Stefan Voswinkel. “Temos trabalhado nos últimos anos e teremos novos modelos de alta performance e alta qualidade”, completou Voswinkel.

