Xiaomi entregou 30 mil veículos em agosto de 2025 e mantém ritmo forte Elétricos que chegaram a 180 dias de espera agora ganham mais velocidade na linha de produção Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/09/2025 - 14h00 (Atualizado em 01/09/2025 - 14h00 )

A Xiaomi Auto registrou em agosto de 2025 a entrega de mais de 30 mil veículos pelo segundo mês consecutivo. O volume combina os modelos SU7, SU7 Ultra e YU7, este último lançado oficialmente no fim de junho. Desde o início das vendas, em abril de 2024, a marca mantém trajetória de crescimento consistente. Vinda do terreno da tecnologia, a Xiaomi enfrentou dificuldades para tracionar sua produção em 2024 e recebeu muitas encomendas. Pelo visto a marca reverteu o cenário.

News Motor

Em julho, a fabricante havia entregado 30.452 unidades, sendo 24.410 do SU7 e 6.042 do YU7, consolidando a presença da marca no mercado chinês de elétricos.

Xiomi lança carro elétrico

Expansão da rede

O avanço nas vendas vem acompanhado de uma forte expansão física na China. Somente em agosto, 18 novas lojas foram inauguradas, elevando para 370 o número de pontos de venda em 105 cidades. No mesmo período, a marca passou a contar com 189 centros de atendimento em 112 cidades. Para setembro, estão previstas mais 32 lojas, incluindo novas unidades em Tangshan e Taizhou.

‌



Xiaomi YU7 Xiaomi/Divulgação

Capacidade de produção

A fábrica de Yizhuang, em Pequim, já opera em sua fase inicial, enquanto a segunda fase está em preparação para produção em massa e a terceira etapa foi confirmada em junho deste ano. O fundador e CEO da marca, Lei Jun, projeta 350 mil unidades comercializadas em 2025. Os planos internos indicam que em 2026 a produção pode atingir entre 400 mil e 500 mil veículos, com potencial de superar 800 mil unidades.

‌



Xiaomi YU7 Xiaomi/Divulgação

Benefícios para clientes

Os incentivos de compra para setembro seguem iguais aos de agosto o que tem levado mais clientes para as lojas da Xiaomi. O modelo de lojas de shopping também contribui para essa rápida aceitação dos carros da marca .

‌



• YU7: foram acrescentados bancos em couro Nappa, porta-malas dianteiro elétrico, sistema de filtragem HEPA e acesso vitalício ao sistema de condução assistida HAD, com detalhes em fibra de carbono na versão Max.

• SU7: bancos em couro Nappa e acesso vitalício ao HAD.

• SU7 Ultra: acabamento em fibra de carbono, cinco anos de manutenção básica gratuita e acesso vitalício ao sistema HAD.

Modelos e versões

O SU7, primeiro modelo da Xiaomi, foi lançado em março de 2024 com preços entre 215.900 e 299.900 yuans (cerca de US$ 30,2 mil ou R$ 165 mil a US$ 42 mil ou R$ 230 mil em valores convertidos) e autonomia de 700 a 830 km no ciclo CLTC.

Xiaomi YU7 Xiaomi/Divulgação

O YU7, apresentado em junho de 2025, parte de 253.500 yuans (US$ 35,5 mil) e vai até 329.900 yuans (US$ 46,2 mil), com arquitetura elétrica de 800 V em carbeto de silício e autonomia entre 760 e 835 km.

O SU7 Ultra, focado em desempenho, entrega até 1.548 cv com três motores, aceleração de 0 a 100 km/h em 2,1 segundos e velocidade máxima de 350 km/h. Durante o Salão de Chengdu 2025, a marca apresentou a série Nürburgring Limited Edition, limitada a 100 unidades, com componentes aerodinâmicos e de segurança voltados para uso em pista.

Xiaomi SU7 chegará às ruas da China por R$ 150 mil Reprodução/Xiaomi

Atualmente, os prazos de entrega variam conforme a versão: YU7 Max tem fila de cerca de 39 semanas, SU7 Max cerca de 34 semanas e o SU7 Ultra com pacote de pista aproximadamente cinco semanas. A fila para adquirir um carro da marca já chegou a 180 dias na China.

