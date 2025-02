Zeekr comemora 15.000 veículos exportados Modelos X e 001 foram os mais vendidos fora da China Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/01/2025 - 21h16 (Atualizado em 28/01/2025 - 21h16 ) twitter

A Zeekr chegou à marca de 15 mil veículos entregues fora da China. O marco foi alcançado após a entrada da montadora no mercado internacional em 2023, iniciando pela Europa, com a Suécia como seu primeiro destino. Vale lembrar que a marca desembarcou no Brasil no passado com os modelos X, vendido a partir de R$ 298 mil, e 001, que é oferecido com preço inicial de R$ 495 mil. A Zeekr já estabeleceu as primeiras lojas no Brasil e quer ampliar espaço no mercado premium.

Além do Brasil, a Zeekr opera na Suécia, Dinamarca, França, Noruega, Israel, Arábia Saudita, Austrália, Tailândia, Hong Kong, Singapura, entre outros. Além disso, a montadora conta com um centro global de design e uma instalação de pesquisa e desenvolvimento em Gotemburgo, Suécia.

Zeekr/Reprodução

Ademais, Zeekr anunciou planos de estabelecer 100 lojas de vendas e 70 centros de serviço em outras regiões do mundo até 2025. Entre essas iniciativas, a empresa pretende inaugurar 15 lojas principais em grandes cidades como Sydney, Hong Kong, Bangcoc e Dubai. Com um total atual de 538 lojas em operação globalmente, a companhia também visa expandir sua cobertura para mais regiões, incluindo Europa, Oceania, América Latina e África.Perto da China, a marca considera entrar em mercados próximos, como a Coreia do Sul, conhecida por sua forte concorrência devido à presença de marcas locais como Hyundai e Kia.

Zeekr/Reprodução

Além de expandir geograficamente, a Zeekr desenvolve veículos adaptados a mercados internacionais como o novo Zeekr 007 GT, previsto para ser lançado na Europa no segundo trimestre de 2025, assim como na China. O modelo já foi flagrado em testes na Europa no início de 2024.

Zeekr/Reprodução

Em relação aos números de vendas, em 2024, a Zeekr registrou mais de 222 mil veículos vendidos na China, o que representa um aumento de 87% em relação ao ano anterior. O presidente da Geely e CEO da Zeekr, An Conghui, revelou que a meta da empresa é atingir 320 mil unidades anuais em 2025.

