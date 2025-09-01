Rótulos de advertência mudam a forma como os brasileiros veem os alimentos
Implementada em 2022, a política já influencia a intenção de uso dos rótulos e pode apoiar a prevenção de obesidade, diabetes e hipertensão
A rotulagem nutricional frontal (RNF) mostra, de forma clara e simples, quando um alimento tem altos teores de açúcar adicionado, sódio ou gordura saturada. Implementada no Brasil em outubro de 2022, a RNF ajuda os consumidores a escolher produtos mais saudáveis e contribui para a prevenção de Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) relacionadas à alimentação, como obesidade, diabetes e hipertensão.
Um estudo conduzido por mim e liderado pela Profª Dra. Elke Stedefeldt e pela Profª Dra. Raísa Moreira Dardaque Mucinhato, com colaboração do Prof. Dr. Diogo Thimoteo da Cunha, avaliou como a implementação da RNF o Brasil afetou a percepção de risco dos consumidores em relação ao desenvolvimento de DCNT.
Além de analisar os fatores que influenciam a intenção das pessoas de usar a RNF para fazer escolhas alimentares saudáveis, comparando resultados antes (2022) e depois (2024) da política. Participaram mais de 1.100 consumidores do estado de São Paulo.
Observamos que, após a implementação, os consumidores apresentaram percepção de risco maior em relação aos produtos com RNF, passando a considerá-los menos saudáveis e potencialmente prejudiciais, o que pode favorecer a redução do consumo de ultraprocessados e a prevenção de DCNT.
Além disso, nas duas fases da pesquisa, muitos consumidores tiveram dificuldade em identificar alimentos ricos em nutrientes críticos sem a presença da RNF, apesar de reconhecerem que o excesso desses nutrientes aumenta o risco de DCNT.
Isso evidencia uma lacuna entre conhecimento e prática, reforçando o papel da RNF como ferramenta para distinguir alimentos saudáveis de não saudáveis.
Também investigamos fatores que influenciam a intenção de usar a RNF. Após a entrada em vigor da política, enxergar a RNF como algo positivo fortaleceu a intenção de utilizá-la para fazer escolhas alimentares saudáveis, possivelmente em decorrência da maior clareza e visibilidade proporcionadas pelos rótulos de advertência.
O conhecimento sobre nutrição também passou a ter um papel mais forte na intenção de uso, mas passando por outros processos cognitivos. Em outras palavras: quanto mais as pessoas sabiam sobre nutrição, mais elas conseguiam reconhecer quando um produto poderia aumentar o risco de DCNT, e isso as deixava mais propensas a enxergar a rotulagem como algo positivo e querer usá-la para escolher os alimentos.
Esses resultados mostram que a RNF não é apenas uma medida técnica, mas uma ferramenta de saúde pública com potencial para melhorar hábitos alimentares e apoiar esforços de prevenção a DCNT, por meio de iniciativas de educação alimentar e nutricional que visem aumentar a efetividade da RNF e promover a alimentação adequada e saudável.
Parte deste estudo foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
O Grupo de Estudos em Risco e Resiliência em Segurança dos Alimentos - GERRSAL também conta com fomentação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo FAPESP.
