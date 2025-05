Retratos luxuosos em palácios públicos provocam questionamentos sobre uso do dinheiro público Investimentos elevados em pinturas de ex-governadores reacendem debate sobre prioridades na administração pública Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 25/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Retratos de ex-governadores e autoridades expostos em palácios públicos, como o Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, têm gerado críticas pelo alto custo de algumas obras, muitas vezes pintadas por artistas renomados e pagas com dinheiro público.

A prática, comum em sedes de governos, levanta debates sobre vaidade e prioridades no uso dos recursos estatais, especialmente quando há alternativas mais simples, como fotografias.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.