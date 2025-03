Exclusivo: Linha de crédito de R$ 10 milhões será disponibilizada para agricultoras de São Paulo É o maior montante da história já anunciado de uma vez. As novas condições da linha FEAP Mulher Agro SP serão apresentadas na próxima semana Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 06/03/2025 - 17h22 (Atualizado em 06/03/2025 - 17h25 ) twitter

Guilherme Piai, secretário de Agricultura e Abastecimento de SP, em reunião com lideranças femininas do agro Foto: Divulgação Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP

Cerca de 38,7% de toda a mão de obra agrícola do Brasil é feminina. Só no estado de São Paulo, segundo um levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, há mais de 10 milhões de mulheres rurais atuando no agro paulista.

E, para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a Secretaria de Agricultura de São Paulo vai liberar, na próxima segunda-feira (10), R$ 10 milhões e elevará o limite da linha de crédito para as mulheres que atuam no agronegócio.

“Tivemos uma experiência muito positiva no ano passado, com o início da linha FEAP Mulher Agro. A expectativa é que, com mais recursos e a ampliação do teto, São Paulo continue a exercer o seu papel de vanguarda na produção de alimentos e com ampla representatividade feminina no campo”, disse o secretário de Agricultura e Abastecimento de SP, Guilherme Piai.

Além do crédito para operações de propriedades rurais lideradas por mulheres, o limite por produtora será elevado para estimular ainda mais os investimentos da força feminina no campo paulista, chegando a R$ 30 mil por CPF. A beneficiária terá até 84 meses para pagar, com carência de até 12 meses.

Desde o ano passado até o momento, já foram emprestados R$ 11 milhões para as agricultoras do estado.

É o agro! O agro das mulheres! Vamos continuar semeando para colher sempre bons frutos!