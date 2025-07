Exportações de frutas brasileiras impulsionam balança comercial e animam o setor Com forte demanda internacional e expectativa de safra positiva no segundo semestre, setor frutícola projeta 2025 ainda mais promissor Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 17/07/2025 - 10h00 (Atualizado em 17/07/2025 - 10h14 ) twitter

Exportações de frutas crescem 27,17% em volume no 1º semestre de 2025 Foto cedida: Abrafrutas

O bom desempenho do setor de exportação de frutas causou um impacto positivo sobre a balança comercial brasileira e superou as importações nos primeiros meses de 2025.

Segundo dados da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados (ABRAFRUTAS), o país exportou mais de 546 mil toneladas de frutas frescas e processadas, o que representa um aumento de 27,17% em volume e 12,58% em valor em comparação com o mesmo período de 2024, com faturamento de US$ 583 milhões. Entre as frutas mais exportadas estão o melão, o limão e a manga.

Para Marina Marangon, analista da Consultoria Agro do Itaú BBA, investimentos em tecnologia, clima favorável e a abertura de novos mercados explicam o avanço do setor.

Marina Marangon, analista da Consultoria Agro do Itaú BBA Foto cedida: Itaú BBA

‌



Mundo Agro: Por que a balança comercial de frutas brasileiras está positiva em 2025?

Marina Marangon: A balança comercial está positiva devido ao bom desempenho das exportações de frutas brasileiras, que superaram as importações — tornando a balança positiva.

‌



Mundo Agro: O que contribuiu para o recorde nas exportações de frutas no 1º semestre de 2025?

Marina Marangon: Alguns fatores explicam o bom desempenho, principalmente os investimentos em tecnologia do setor, que garantem boa qualidade e logística para os envios. Além disso, a demanda internacional aquecida pela fruta brasileira, considerando um clima mais favorável à produção e qualidade e a abertura de novos mercados e um setor bastante.

‌



Mundo Agro: Quais países mais compram frutas brasileiras atualmente?

Marina Marangon: Os 5 principais países nos primeiros 5 meses do ano foram: Países Baixos (Holanda), Reino Unido, Espanha, Argentina e Uruguai.

Mundo Agro: Como a sazonalidade afeta o desempenho mensal das exportações de frutas?

Marina Marangon: Sazonalmente nós temos um maior volume de exportações esperado no segundo semestre, principalmente para manga, uva, melão, devido às janelas de exportação.

Mundo Agro: Por que o melão do RN pode ganhar destaque nas exportações a partir de agosto?

Marina Marangon: Porque a janela de exportação do melão normalmente ocorre de agosto a março, com destaque para RN e CE como os principais produtores e exportadores da fruta.

Mundo Agro: O que causou a queda na exportação de mangas em maio?

Marina Marangon: Não temos dados específicos que expliquem esse movimento. Uma possibilidade é que após o elevado volume exportado em abril, pode ter ocorrido uma ligeira retração da demanda. Além disso, o volume estava mais restrito no Semiárido, o que pode ter segurado os envios para maio.

Mundo Agro: Quais expectativas para a produção de frutas no 2º semestre de 2025?

Marina Marangon: As expectativas são positivas em relação ao clima para o segundo semestre. Precisamos esperar a consolidação destas condições da produção, mas o setor se mostra bastante otimista. Como o volume maior é esperado para julho a dezembro, é preciso esperar a consolidação desse resultado para garantirmos respostas mais concretas, mas até o momento tudo indica que 2025 pode finalizar com volume superior a 2024, se não houver nenhuma adversidade que comprometa a produção.

