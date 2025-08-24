Higor Moisés Pereira vence terceira noite da PBR Brazil na 70ª Festa do Peão de Barretos Montarias, provas de laço e Três Tambores agitaram a festa com atletas de todo o país Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 24/08/2025 - 10h00 (Atualizado em 24/08/2025 - 10h00 ) twitter

Terceira noite da PBR Brazil agitou a 70ª Festa do Peão de Barretos Foto cedida: Alisson Demetrio

No 3º round da etapa Barretos da PBR Brazil, Higor Moisés Pereira, de Pouso Alto (MS), foi o grande vencedor ao obter 89,75 pontos montando o touro Sereno, da Companhia Califórnia. O líder da etapa, Gustavo Luiz da Silva, marcou 67,50 pontos na montaria do touro Para Raio e permanece à frente na classificação geral com 245,50 pontos. Os 19 finalistas voltam à arena neste domingo (24), às 19h20, para a grande decisão.

No Ranch Sorting, as eliminatórias definiram os últimos finalistas. Na categoria Aberta, Miguel Rodrigues Queiroz Alves (Patos de Minas-MG) e Bruno Cedrola Sa Grise (Bauru-SP) ficaram em primeiro lugar com 25.317 segundos. Na categoria Amador, Eros e Enrico Furlan de Matteo (Rio Claro-SP) lideraram a classificação geral com 48.873 segundos, enquanto Hugo Alchaar Campos (Itambacuri-MG) e Nivaldo dos Santos Viana (Vitória da Conquista-BA) registraram o melhor tempo individual, 26.031 segundos.

No Team Penning, trios de Minas Gerais e São Paulo se destacaram. Na Soma 6, o trio de Uberaba, Patrocínio e Araxá (MG) obteve 47.991 segundos. Na Soma 11, a equipe de Jaguariúna e Olímpia (SP) marcou 46.041 segundos, garantindo vaga na grande final.

No Sela Americana, Hendrik Baldissera (Capão Bonito-SP) venceu com 85,50 pontos, montando Blond Hair da companhia Pro Horse. Já no Bareback, Ricardo Lorroyed (Cuiabá-MT) liderou com 81,50 pontos montando Torpedo.

Na prova de Team Roping, a dupla Caio Proença (Martinópolis-SP) e João Pedro Honorato (Mineiros-GO) marcou 4,83 segundos, obtendo um dos melhores tempos da noite.

Nos Três Tambores, a amazona local Marília Siqueira de Paiva (Barretos-SP) conquistou o menor tempo, 17.653 segundos, montando Três Boss IM. Na categoria Mirim, Antônio Miguel Terui Nappi (Santa Adélia-SP) registrou 18.293 segundos, garantindo a vitória na semifinal.

A Festa do Peão de Barretos segue reunindo competidores de todo o país e consolidando-se como um dos principais eventos do rodeio brasileiro.

