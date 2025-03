Inteligência artificial auxilia produtores a reduzir desperdícios e custos de energia Uma plataforma analisa os dados e sugere o que precisa ser feito para ajudar o meio ambiente e aliviar o bolso Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 24/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/03/2025 - 02h00 ) twitter

Plataforma ajuda reduzir consumo e evitar desperdício de energia no agronegócio Foto cedida : CNA - Wenderson Araujo

O Relatório “Energy, Agriculture and Climate Change”, elaborado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), aponta que o agronegócio global é responsável pelo consumo de cerca de 30% da energia mundial.

Essa energia é necessária para cada etapa da cadeia de produção. Por outro lado, o Atlas da Eficiência Energética - Brasil (2024) revela que o setor agrícola possui uma participação pequena no consumo total de energia do país, quando comparado a outros setores.

O desafio, então, é saber como reduzir o consumo de energia ou encontrar alternativas mais sustentáveis. Nesse contexto, uma empresa brasileira desenvolveu uma plataforma para ajudar o agronegócio a reduzir seu consumo energético.

O Mundo Agro conversou com Vinicius Luiz, diretor de inovação da Orbital, empresa responsável pelo desenvolvimento da Gridly.

‌



Wallace Erick, diretor de tecnologia, e Vinicius Luiz, diretor de inovação da Obrital Foto cedida : Orbital

Mundo Agro: O que é a Gridly?

Vinicius Luiz: É uma plataforma inteligente que usa Inteligência Artificial (IA) para ajudar produtores rurais e agroindústrias a reduzir custos e otimizar o consumo de energia. Nossa solução analisa contas de energia, identifica desperdícios e sugere ações estratégicas para melhorar a eficiência energética, sem a necessidade de grandes investimentos. Hoje, a maioria dos produtores paga pela energia sem ter clareza sobre como reduzir os custos – e é exatamente esse problema que resolvemos.

‌



Mundo Agro: Como ela utiliza IA para ajudar os produtores a melhorar o uso de energia? Como ela pode ajudar o pequeno produtor? O que a torna atrativa?

Vinicius Luiz: A IA da Gridly cruza dados das contas de energia dos produtores com informações do mercado energético e padrões de consumo semelhantes. Isso permite que, de forma automática e personalizada, o produtor entenda onde pode economizar entre 15% e 35% na sua fatura de energia. Para o pequeno produtor, é uma solução acessível e simples: basta enviar a conta de luz e, sem precisar de conhecimentos técnicos, ele recebe recomendações práticas para gastar menos com eletricidade. O diferencial: no futuro, a plataforma evoluirá para telemetria com IoT (Internet das Coisas), permitindo que os produtores monitorem em tempo real suas máquinas e equipamentos, identificando falhas, picos de consumo e oportunidades de economia. Na prática: se um produtor tem uma bomba d'água consumindo mais energia do que deveria, ela não só aponta o problema, mas também sugere a melhor estratégia para resolvê-lo, seja mudando o horário de uso ou buscando uma fonte de energia alternativa, como o Mercado Livre de Energia.

‌



Mundo Agro: A plataforma foi pré-selecionada no processo de aceleração do Itaipu Parquetec, ligado à usina de Itaipu, reconhecida pelo Guinness World Records como a maior produtora de energia hidrelétrica acumulada do mundo. O que isso significa para vocês?

Vinicius Luiz: Ser pré-selecionada no Acelera ESG, o programa de inovação do Itaipu Parquetec, reforça o potencial dela para transformar o setor agroenergético. Itaipu é uma referência global em energia limpa e sustentável, e essa parceria nos permite validar nossa tecnologia em um ambiente real de alta demanda energética.

Mundo Agro: Pode nos contar um pouco sobre como será esse trabalho e o que será feito?

Vinicius Luiz: O trabalho envolverá a validação da plataforma com pequenos e médios produtores rurais; testes da IA aplicada ao consumo de energia para otimização e previsibilidade de custos; evolução para telemetria de máquinas e equipamentos, permitindo um diagnóstico detalhado do consumo energético na propriedade; e conexão com especialistas em energia e agroindústria para tornar a solução ainda mais robusta.

Mundo Agro: Qual é a meta de vocês?

Vinicius Luiz: Ao longo do programa, queremos consolidar a Gridly como a plataforma líder na redução de custos energéticos no agronegócio, validando um modelo escalável e eficiente para produtores de todos os tamanhos.

Mundo Agro: O futuro, não só do Agro, é a IA?

Vinicius Luiz: A Inteligência Artificial já está transformando o Agro, e isso é só o começo. Desde a previsão climática até o uso otimizado de insumos, a IA permite que produtores produzam mais, gastem menos e tomem decisões com base em dados reais. No caso da Gridly, a IA representa independência e eficiência energética para o produtor, evitando desperdícios e otimizando recursos. Mas o impacto vai muito além: o futuro da IA no agro está na automação inteligente, conectando sensores, drones e telemetria para tornar o campo mais sustentável e competitivo. A IA não substituirá o conhecimento do produtor, mas será sua principal aliada para aumentar a produtividade e reduzir custos em um mercado cada vez mais desafiador.

