Padarias se reinventam no Dia dos Namorados Além de presentes, elas inovam e oferecem experiências românticas completas, com jantares especiais Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 09/06/2025 - 14h00 (Atualizado em 09/06/2025 - 14h13 )

Padarias se reinventam e oferecem menu especial para o Dia dos Namorados Foto cedida: Sampapão

Não é de hoje que as padarias expandiram seus serviços para oferecer muito mais do que pão fresco e cafés. Mas você já imaginou comemorar o Dia dos Namorados deste ano em uma delas?

Pois é. Algumas se reinventaram e vão oferecer cardápios especiais para a noite de 12 de junho, na capital paulista.

A Pão do Parque promoverá um jantar especial — mediante compra antecipada — na unidade localizada na Av. Antônio de Souza Noschese, 900 – Parque Continental. O menu inclui entrada (bruschetta de Parma ou bruschetta tradicional), prato principal (ravioli de carne ao molho pomodoro ou ravioli gorgonzola com nozes e molho bechamel, ambos acompanhados de saladinha) e sobremesa (strudel com sorvete ou mini torta de morango). Os valores são de R$ 89,90 por pessoa (sem vinho) ou R$ 129,90 (com a opção de vinho argentino Benjamin Malbec 375ml). Para quem busca um presente diferenciado, a padaria também oferecerá mini bolinhos em formato de coração e kits especiais.

Já na VilaMoura, a experiência promete ser ainda mais completa. O jantar começa com uma mesa de frios (pães de fermentação natural e bruschettas), seguida por uma entrada quente (burrata com salsa trufada e torradas ou polenta gratinada com queijo serra da canastra). Depois, o casal poderá escolher entre mini caprese VilaMoura ou ceviche de Saint Peter como entrada fria, antes do prato principal — que pode ser medalhão de filé mignon ao molho roti com risoto trufado, filé de salmão grelhado com mousseline de batata-baroa e aspargos, ou ravioli de muçarela de búfala ao molho rústico. Para finalizar, as sobremesas incluem gota duo de chocolate com couli de morango ou entremet de pistache. O valor é de R$ 250 por pessoa ou R$ 450 o casal, incluindo bebidas como água, refrigerante, espumante, vinho tinto e chopp.

‌



“As padarias paulistanas estão cada vez mais preparadas para proporcionar experiências gastronômicas de alto nível, comparáveis às de muitos restaurantes. Além da qualidade dos produtos e da criatividade nos cardápios, muitas investem em decorações especiais para datas comemorativas, criando o ambiente perfeito para celebrações como o Dia dos Namorados — muitas vezes com um custo-benefício mais atraente”, afirma Rui Gonçalves, presidente do Sampapão (Sindicato e Associação dos Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo).

Para quem preferir curtir o momento especial em casa, outras padarias da cidade também prepararam opções exclusivas. A Villa Grano, na Vila Clementino, e a Arizona Pães são conhecidas por suas criativas cestas de pães artesanais e tábuas de frios cuidadosamente montadas — ideais para um jantar especial, elegante e cheio de sabor.

‌



E você, já se programou para celebrar a data?

