Barroso questiona se Mendonça termina o voto sobre redes sociais hoje: ‘Sim, com esforço’

Em julgamento das redes, Barroso questiona Mendonça sobre voto que já dura dois dias Fellipe Sampaio /STF - 08/05/2025

O STF (Supremo Tribunal Federal) retomou nesta quinta-feira (5) o julgamento que discute a responsabilização das plataformas digitais por conteúdos publicados por usuários.

O julgamento recomeçou com o voto do ministro André Mendonça, que começou a ler o posicionamento dele na quarta-feira (4), mas ainda não finalizou.

Por volta das 16h desta quinta-feira, horário do tradicional “intervalo regimental” da Corte, o presidente, ministro Luís Roberto Barroso, questionou Mendonça sobre a finalização do voto.

“O senhor acha que termina o voto ainda hoje?”, questionou Barroso. Mendonça respondeu: “Com muito esforço, acredito que sim”.

Barroso, então, rebateu: “Seria ótimo, se possível”. Ao voltar do intervalo, o voto de 108 páginas de Mendonça foi resumido.

A expectativa é que a Corte amplie as hipóteses em que redes sociais e big techs podem ser responsabilizadas por publicações ofensivas, ilegais ou que incitem ódio.

