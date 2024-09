Lula convida os 11 ministros do STF para o 7 de setembro

‌



A+

A-

Barroso confirmou ida ao tradicional desfile Gustavo Moreno/STF - 15.8.2024

O presidente Luís Inácio Lula da Silva convidou os 11 ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) para o tradicional desfile de 7 de Setembro, que acontece no próximo sábado. Até o momento, a ida do presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, está confirmada. Os outros ministros devem informar a presença até sexta-feira (6).

Neste ano, o desfile terá homenagem ao esforço da nação em apoio ao Rio Grande do Sul após as enchentes no estado, a retomada da vacinação no Brasil e a importância do G20.

A área central de Brasília está sendo preparada para a cerimônia. No último fim de semana, a Esplanada dos Ministérios recebeu um ensaio técnico como parte dos preparativos para o evento.

Diversos militares participaram e fizeram simulações do trajeto e das ações dos principais momentos. Também teve desfile do tradicional Rolls-Royce conversível e, ainda, a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, que deve se apresentar na ocasião.