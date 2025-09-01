Logo R7.com
Colheita do café robusta encerra agosto com alta de 43% e revela desafios no mercado interno

Estoques ajustados e tensões comerciais com os EUA influenciam o comportamento dos preços e aumentam a volatilidade no setor

Agro Record News|Do R7

A colheita do café robusta foi concluída com alta de 43% no indicador Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) em agosto, encerrando o mês com a saca de 60 quilos cotada a R$ 1.469,43. 


O arábica também registrou valorização, com o indicador apresentando aumento de 26,3% no mesmo período, alcançando R$ 2.287,56 por saca. 

Pesquisadores explicam que os estoques ajustados contribuíram para sustentar os preços. Além disso, o tarifaço dos Estados Unidos imposto sobre o grão brasileiro tem intensificado a volatilidade no mercado interno.

O programa Agro Record News vai ao ar aos sábados, às 07h00, na RECORD NEWS.

