Preço do café robusta registra valorização de mais de 40% em agosto, segundo o Cepea

Tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre o grão brasileiro tem contribuído para o aumento da volatilidade no mercado interno

News das 10|Do R7

Os preços do café seguem em alta no mercado brasileiro, com destaque para a valorização de 43% do robusta no mês de agosto, segundo o levantamento do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada).

A saca de 60 quilos da variedade fechou em R$ 1.469,43. O café arábica também registrou alta de 26,3%, alcançando o valor de R$ 2.287,56 por saca.

De acordo com os pesquisadores, a escalada nos preços é sustentada por estoques ajustados, perdas na produção e redução do volume no fim da colheita. Além disso, o tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre o grão brasileiro tem contribuído para o aumento da volatilidade no mercado interno.

