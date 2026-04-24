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Preço do café robusta tem menor média desde março de 2024

Fatores geopolíticos e cambiais também intensificam a volatilidade dos valores

Record News Rural|Do R7

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Os preços do café têm mostrado volatilidade em abril, com uma tendência de queda. O café robusta apresentou a menor média desde março de 2024 e está 11,55% abaixo do mês anterior.

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