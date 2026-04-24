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Mercosul-UE: cerca de cinco mil produtos terão impostos zerados a partir de 1º de maio

Acordo pode aumentar exportações brasileiras em 13% até 2038

Record News Rural|Do R7

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O acordo entre o Mercosul e a UE deve aumentar as exportações brasileiras em 13% até 2038.

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