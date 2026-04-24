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Exportações de frutas somam US$ 351 milhões no 1º trimestre

Embarques brasileiros totalizaram 330,6 milhões de quilos

Record News Rural|Do R7

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As exportações de frutas somaram 351 milhões de dólares no primeiro trimestre. O aumento nos embarques foi de 25%. A fruticultura brasileira busca avançar no exterior.

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