Exportações de frutas somam US$ 351 milhões no 1º trimestre
Embarques brasileiros totalizaram 330,6 milhões de quilos
As exportações de frutas somaram 351 milhões de dólares no primeiro trimestre. O aumento nos embarques foi de 25%. A fruticultura brasileira busca avançar no exterior.
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