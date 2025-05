Desfile de carros de boi mantém tradição sertaneja viva e encanta visitantes do interior mineiro

O município de Araxá (MG) atrai visitantes todos os anos para acompanhar o tradicional desfile de carros de boi . Popularizado no Brasil Colônia como principal meio de transporte de carga , o veículo, que pode ser puxado por até 16 animais, é mantido hoje como símbolo da cultura sertaneja.



Os participantes do evento fazem parte da Associação de Carreiros, com sede em Tapira (MG), que fica a 55 km de Araxá. O grupo se reúne para preservar os costumes e repassar o conhecimento para as próximas gerações.