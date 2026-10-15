Barco associado ao Irã é destruído pelos Estados Unidos
Embarcação era usada para monitorar e direcionar ataques contra navios americanos
O Comando Central dos Estados Unidos divulgou imagens da operação que destruiu uma embarcação ligada ao Irã.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Susto em alto-mar! Baleia-jubarte 'abocanha' lancha de pescadores em Nova York
Vídeo do incidente mostra o momento em que o animal salta da água e atinge em cheio a embarcação
Grave acidente com micro-ônibus deixa três mortos no interior de SP
Capotamento ocorreu durante a madrugada, em momento de chuva forte
Descarrilamento de trem deixa ao menos quatro mortos e 30 feridos no Paquistão
Composição de passageiros tinha 14 vagões; causas do acidente são investigadas
Homem morre após cair de montanha-russa em famoso parque de diversões nos EUA
Passageiros que estavam na atração tiveram que ser retirados com o auxílio de uma escada devido à paralisação do brinquedo no alto
Ônibus desgovernado acerta carro em cheio e assusta passageiros; veja o vídeo
Veículo levava 15 trabalhadores no momento do acidente, mas ninguém ficou ferido
Incêndio de grandes proporções atinge área de pesquisa com plantas nativas da Embrapa no Piauí
Fogo chegou ao Jardim Botânico de Teresina; causas ainda estão sendo investigadas
Homem abandona pose de durão e entra em pânico ao ser preso por ostentar armas na internet
'Lagrimita', como é conhecido, fazia ameaças e intimidava outras pessoas, inclusive a mulher e o filho
Ursa ataca carro para defender filhote em estrada no Japão
Uma pessoa estava dentro do veículo, mas não se feriu
Incêndio em UTI neonatal provoca tragédia na Índia
Enfermeiras dormiam quando as chamas tomaram conta do local; três bebês morreram
Empresa chinesa apresenta novo humanoide capaz de dar salto vertical
Robô pode atingir uma velocidade de quase 46 quilômetros por hora
Assista à íntegra do discurso do presidente Donald Trump na Assembleia Geral da ONU
Republicano reafirmou que não aceitará que o Irã obtenha armas nucleares
Secretário-geral António Guterres discursa na ONU
Debates são marcados por guerra, alta no preço de energia e alertas sobre IA
Assista à íntegra do discurso do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU
Petista falou sobre soberania nacional, criticou ações unilaterais das grandes potências e defendeu a democracia brasileira
Presidente Lula discursa na abertura da Assembleia Geral da ONU
Debates são marcados por guerra, alta no preço de energia e alertas de IA