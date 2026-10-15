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Barco associado ao Irã é destruído pelos Estados Unidos

Embarcação era usada para monitorar e direcionar ataques contra navios americanos

Alerta Brasil|Do R7

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O Comando Central dos Estados Unidos divulgou imagens da operação que destruiu uma embarcação ligada ao Irã.

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