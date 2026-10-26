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Moeda americana registra alta com reeleição de Lula

Logo na abertura, cotação disparou 8,65%, com o resultado do segundo turno

Alerta Brasil|Do R7

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O dólar registrou uma alta significativa frente ao real nesta segunda-feira (25), após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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