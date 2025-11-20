Secretário-geral da ONU detalha discussões na COP30

O Secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), António Guterres, discursou durante a COP30, nesta quinta-feira (20). Em sua fala, ele mencionou a transição dos combustíveis fósseis, transição justa, que esteja alinhada com a meta de 1,5º e outros tópicos em debate na conferência.



