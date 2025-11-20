Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Secretário-geral da ONU detalha discussões na COP30

Conferência termina nesta sexta (21) e negociações se intensificam

Alerta Brasil|Do R7

  • Google News

O Secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), António Guterres, discursou durante a COP30, nesta quinta-feira (20). Em sua fala, ele mencionou a transição dos combustíveis fósseis, transição justa, que esteja alinhada com a meta de 1,5º e outros tópicos em debate na conferência.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • mudancas-climaticas
  • onu
  • alerta-brasil
  • cop30

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.