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Bloqueio do estreito de Ormuz provoca queda nas exportações

Vendas para Oriente Médio recuaram 26,5% em março, na comparação com o mesmo período de 2025

Alerta Brasil|Do R7

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O bloqueio do estreito de Ormuz resultou em uma queda nas exportações brasileiras para o Oriente Médio.

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