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Policiais salvam três passageiros de carro em chamas em resgate dramático nos EUA

Veículo saiu da pista, bateu em árvore e pegou fogo; as vítimas foram levadas ao hospital

Alerta Brasil|Do R7

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Em um resgate dramático, policiais salvaram três pessoas de um carro em chamas em Nova York, nos Estados Unidos. O carro saiu da pista, bateu em uma árvore e foi tomado pelo fogo.


O motorista conseguiu sair do veículo, mas três passageiros ficaram presos. Agentes tiveram que quebrar os vidros do carro para salvar as vítimas. As vítimas foram retiradas pela janela e levadas a um hospital.

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