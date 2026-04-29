Senado começa sabatina de Jorge Messias

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado iniciou, nesta quarta-feira (29), a sabatina de advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado para ocupar o cargo de ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!