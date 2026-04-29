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Senado começa sabatina de Jorge Messias

Nome do advogado-geral da União precisa ser aprovado por maioria na sessão

Alerta Brasil|Do R7

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A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado iniciou, nesta quarta-feira (29), a sabatina de advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado para ocupar o cargo de ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).

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