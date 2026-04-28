Tornado de fogo se forma durante incêndio em fábrica na Espanha

Um tornado de fogo foi registrado durante um incêndio em uma fábrica na Espanha . Enquanto o fogo atingia os materiais do local, o fenômeno impressionante gerou uma coluna giratória que subiu em direção ao céu.



Os bombeiros foram até o local e controlaram as chamas após algumas horas.



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