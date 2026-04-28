Fachada de restaurante histórico desaba nos EUA

Nesta segunda-feira (27), parte da estrutura do restaurante histórico Lindy's Diner desabou. O incidente ocorreu no Novo México , Estados Unidos, na cidade de Albuquerque. Apesar do susto, ninguém se feriu, e agora autoridades locais avaliam a segurança do restaurante, que já havia sido interditado anteriormente por problemas estruturais .



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