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Fachada de restaurante histórico desaba nos EUA

Imóvel já havia sido interditado por problemas; autoridades avaliam segurança da construção

Alerta Brasil|Do R7

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Nesta segunda-feira (27), parte da estrutura do restaurante histórico Lindy's Diner desabou. O incidente ocorreu no Novo México, Estados Unidos, na cidade de Albuquerque. Apesar do susto, ninguém se feriu, e agora autoridades locais avaliam a segurança do restaurante, que já havia sido interditado anteriormente por problemas estruturais.

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