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IPCA-15: Prévia da inflação acelera no mês de abril; especialista analisa

Resultado foi influenciado pela alta dos alimentos e combustíveis

Alerta Brasil|Do R7

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A prévia da inflação no Brasil apresentou uma aceleração significativa em abril. O economista Hugo Garbe analisa o cenário.

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