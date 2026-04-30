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Congresso analisa hoje veto ao projeto da dosimetria

Proposta, vetada por Lula, pode beneficiar ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses

Alerta Brasil|Do R7

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O Congresso Nacional analisa nesta quinta-feira (30) o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto que propõe a redução das penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro.

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