Congresso analisa hoje veto ao projeto da dosimetria

O Congresso Nacional analisa nesta quinta-feira (30) o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto que propõe a redução das penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro.



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