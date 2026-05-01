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Brasília sedia 22° Congresso Nacional dos magistrados do trabalho

Evento reúne mais de 300 pesquisadores e operadores do direito do trabalhador de todo o Brasil

Alerta Brasil|Do R7

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A Anamatra (Associação Nacional das Magistradas e dos Magistrados da Justiça do Trabalho) realiza nesta sexta-feira (1°) o 22° Congresso Nacional da categoria em Brasília.

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