Brasília sedia 22° Congresso Nacional dos magistrados do trabalho

A Anamatra (Associação Nacional das Magistradas e dos Magistrados da Justiça do Trabalho) realiza nesta sexta-feira (1°) o 22° Congresso Nacional da categoria em Brasília.



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