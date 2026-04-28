Balão perde controle e se choca com prédio e linha de energia nos EUA

Um balão de ar quente perdeu o controle e se chocou contra um prédio na Califórnia, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (28). Após o impacto inicial, o balão continuou voando por cerca de 20 minutos e acabou atingindo uma linha de energia. O piloto enfrentou ventos fortes ao tentar manobrar para realizar um pouso seguro.



O pouso foi efetuado em um campo próximo a uma rodovia local. Apesar da gravidade do incidente, o piloto — único ocupante do balão — saiu ileso da situação.



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