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Projeto da dosimetria vetado por Lula pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro

Congresso analisa nesta quinta (30) veto à proposta que prevê redução das condenações dos envolvidos na trama golpista

Alerta Brasil|Do R7

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Durante sessão no Congresso Nacional que analisa o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao PL da Dosimetria, nesta quinta-feira (30), parlamentares debateram sobre a ordem dos trabalhos e regras regimentais.

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