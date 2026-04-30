Projeto da dosimetria vetado por Lula pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro

Durante sessão no Congresso Nacional que analisa o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao PL da Dosimetria, nesta quinta-feira (30), parlamentares debateram sobre a ordem dos trabalhos e regras regimentais.



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