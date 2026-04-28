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Colisão entre trens na Indonésia deixa 15 mortos e mais de 80 feridos

Acidente ocorreu após trem urbano parar nos trilhos e ser atingido por trem de carga

Alerta Brasil|Do R7

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Uma colisão entre dois trens na Indonésia deixou ao menos 15 mortes e mais de 80 pessoas feridas nesta terça-feira (28). O acidente aconteceu quando um trem urbano parou nos trilhos devido a um problema técnico e foi atingido por um trem de carga que vinha logo atrás. 


As equipes de resgate trabalham no local para remover os destroços dos vagões e retirar as vítimas presas nas ferragens. Os feridos foram transportados para hospitais da região para receber atendimento médico.

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