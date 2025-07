Alckmin discute tarifas dos EUA e apoio das big techs ao Pix Vice-presidente se reúne com empresas de tecnologia para tratar de tarifas americanas sobre produtos brasileiros Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 15h15 (Atualizado em 22/07/2025 - 15h15 ) twitter

Pix não vai acabar com mercado de cartões de crédito no Brasil, diz especialista em direito digital

O vice-presidente Geraldo Alckmin participou de uma reunião com representantes de grandes empresas de tecnologia para discutir as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Durante o encontro, destacou-se a importância do Pix, que está sendo investigado comercialmente pelos norte-americanos.

Luiz Augusto D’Urso, advogado especializado em direito digital, afirmou em entrevista que o Pix não compete diretamente com as empresas de tecnologia ou com as bandeiras de cartões de crédito. Ele ressaltou que o consumidor brasileiro tem o hábito de parcelar compras, o que mantém a relevância dos cartões de crédito no mercado.

D’Urso também destacou a resistência à interferência externa no uso do Pix, que se consolidou como uma ferramenta essencial para pagamentos e transferências no Brasil. Ele considera improvável que políticos brasileiros defendam o fim ou a restrição do uso do Pix.

Além disso, o advogado enfatizou a posição estratégica do Brasil no cenário tecnológico global, especialmente devido à sua capacidade de gerar energia limpa, que é crucial para o desenvolvimento de tecnologias futuras como inteligência artificial e computação quântica.

