Brasil expande exportações agrícolas para o México após tarifas dos EUA
Parceria com o México se intensifica desde 2023, elevando exportações brasileiras
O Brasil ampliou suas exportações agrícolas para o México em resposta às tarifas impostas pelos Estados Unidos. Desde 2023, o México começou a importar 22 novos produtos brasileiros, resultando em um faturamento de 870 milhões de dólares para o setor, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária.
A relação comercial entre os dois países se intensificou devido à necessidade do México de diversificar seus fornecedores, especialmente no setor de carnes. O economista Ricardo Buso destacou que essa parceria é viável devido à capacidade de absorção do mercado mexicano e à sua vantagem logística em relação aos Estados Unidos e outros grandes mercados alternativos.
Buso explicou que a parceria com o México se iniciou por questões internas mexicanas, como a inflação e a fome. Apesar dos desafios tarifários enfrentados pela indústria frigorífica brasileira, há um esforço contínuo para expandir parcerias comerciais e mitigar impactos econômicos adversos.
Como o Brasil tem respondido às tarifas impostas pelos Estados Unidos?
O Brasil ampliou suas exportações agrícolas para o México como resposta às tarifas dos EUA, importando 22 novos produtos brasileiros desde 2023.
Qual foi o impacto financeiro das exportações brasileiras para o México?
As exportações brasileiras para o México resultaram em um faturamento de 870 milhões de dólares para o setor, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária.
Por que o México está diversificando seus fornecedores, especialmente no setor de carnes?
A diversificação dos fornecedores pelo México foi impulsionada por questões internas, como a inflação e a fome, além da necessidade de absorver produtos com capacidade logística vantajosa em relação aos EUA.
Quais são os desafios enfrentados pela indústria frigorífica brasileira?
A indústria frigorífica brasileira enfrenta desafios tarifários, mas há esforços contínuos para expandir parcerias comerciais e mitigar os impactos econômicos adversos.
