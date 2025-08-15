Logo R7.com
Brasil expande exportações agrícolas para o México após tarifas dos EUA

Parceria com o México se intensifica desde 2023, elevando exportações brasileiras

  • Brasil aumentou exportações agrícolas para o México devido às tarifas dos EUA.
  • Desde 2022, o México importou 22 novos produtos brasileiros, totalizando 870 milhões de dólares em faturamento.
  • A relação comercial se intensificou pela necessidade do México de diversificar fornecedores, especialmente no setor de carnes.
  • A parceria também é impulsionada por questões internas mexicanas, como inflação e fome, apesar dos desafios tarifários para a indústria frigorífica brasileira.

 

O Brasil ampliou suas exportações agrícolas para o México em resposta às tarifas impostas pelos Estados Unidos. Desde 2023, o México começou a importar 22 novos produtos brasileiros, resultando em um faturamento de 870 milhões de dólares para o setor, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária.

A relação comercial entre os dois países se intensificou devido à necessidade do México de diversificar seus fornecedores, especialmente no setor de carnes. O economista Ricardo Buso destacou que essa parceria é viável devido à capacidade de absorção do mercado mexicano e à sua vantagem logística em relação aos Estados Unidos e outros grandes mercados alternativos.

Buso explicou que a parceria com o México se iniciou por questões internas mexicanas, como a inflação e a fome. Apesar dos desafios tarifários enfrentados pela indústria frigorífica brasileira, há um esforço contínuo para expandir parcerias comerciais e mitigar impactos econômicos adversos.

Como o Brasil tem respondido às tarifas impostas pelos Estados Unidos?

O Brasil ampliou suas exportações agrícolas para o México como resposta às tarifas dos EUA, importando 22 novos produtos brasileiros desde 2023.


Qual foi o impacto financeiro das exportações brasileiras para o México?

As exportações brasileiras para o México resultaram em um faturamento de 870 milhões de dólares para o setor, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária.

Por que o México está diversificando seus fornecedores, especialmente no setor de carnes?

A diversificação dos fornecedores pelo México foi impulsionada por questões internas, como a inflação e a fome, além da necessidade de absorver produtos com capacidade logística vantajosa em relação aos EUA.


Quais são os desafios enfrentados pela indústria frigorífica brasileira?

A indústria frigorífica brasileira enfrenta desafios tarifários, mas há esforços contínuos para expandir parcerias comerciais e mitigar os impactos econômicos adversos.

