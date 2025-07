Brasil fortalece comércio com Argentina em meio a desafios tarifários Exportações brasileiras para a Argentina crescem mais de 50% no primeiro semestre Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 15h54 (Atualizado em 25/07/2025 - 15h54 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Brasil intensifica comércio com Argentina, com aumento de 50% nas exportações no primeiro semestre.

Principais produtos exportados incluem veículos, autopeças e carne bovina, totalizando US$ 9 bilhões.

Argentina, anteriormente segundo maior parceiro comercial, caiu para o terceiro lugar devido a crises econômicas.

Novas políticas argentinas visam estabilizar a economia e fortalecer as relações comerciais com o Brasil.

Parceira de longa data, Argentina pode estreitar laços com Brasil em meio ao tarifaço, diz professor

Em meio a tensões comerciais com os Estados Unidos, o Brasil tem fortalecido suas negociações com a Argentina. No primeiro semestre, as exportações brasileiras para o país vizinho cresceram mais de 50%, totalizando US$ 9 bilhões. Os principais produtos exportados foram veículos de passageiros, autopeças, veículos de transporte de mercadorias e carne bovina.

A Argentina já foi o segundo maior parceiro comercial do Brasil, mas caiu para a terceira posição devido à crise econômica prolongada e ao crescimento do comércio com a China. No entanto, novas políticas do governo argentino estão promovendo a estabilidade econômica, o que pode fortalecer novamente o comércio entre os dois países.

Segundo Denis Medina, economista e professor da Faculdade do Comércio, a recuperação econômica da Argentina é fundamental para o fortalecimento das relações comerciais bilaterais. Ele destaca que produtos agrícolas e carnes têm encontrado na Argentina um mercado importante em meio às mudanças nas tarifas comerciais dos Estados Unidos.

