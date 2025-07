Europeus querem fim da guerra na Ucrânia para explorar terras raras do país; veja análise

“Quanto mais rápido parar a guerra, mais rápido os europeus podem voltar a explorar” os minerais raros presentes no solo ucraniano, afirma o especialista em relações internacionais Ricardo Cabral.



Ao Conexão Record News desta quinta-feira (24), ele pontua que produtos com selênio e lítio, encontrados em abundância no país em guerra, podem garantir a independência da Europa em relação ao comércio de produtos tecnológicos da China, que controla entre 65% e 70% desse mercado.



O especialista também avalia que a China , apesar dos pedidos da ONU (Organização das Nações Unidas) para que converse com a Rússia a fim de encerrar a guerra na Ucrânia, “vai continuar exportando” produtos de uso dual para os russos, como drones e motores fabricados em segredo para evitar sanções dos Estados Unidos.