Brasil negocia com EUA para evitar tarifa de 50% Conversas ocorrem em meio a aumento tarifário sobre produtos brasileiros Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 15h10 (Atualizado em 29/07/2025 - 15h10 )

RESUMO DA NOTÍCIA O governo brasileiro negocia com os EUA para evitar uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros.

As negociações são prioridade, com o vice-presidente Geraldo Alckmin liderando os diálogos.

A tarifa foi divulgada nas redes sociais, mas não oficialmente comunicada ao Brasil.

Especialistas acreditam que tarifas propostas podem ser reduzidas após negociações, trazendo otimismo para o Brasil.

Entenda a tática utilizada pelos Estados Unidos nas negociações comerciais

O governo brasileiro está em diálogo com os Estados Unidos para evitar a aplicação de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou que as negociações comerciais são prioridade no momento.

Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio, analisou a situação em entrevista ao Conexão Record News. Ele observou que as tarifas não foram comunicadas oficialmente ao Brasil, mas divulgadas nas redes sociais. A liderança nas negociações está com Alckmin, que dialoga com autoridades americanas como o secretário Howard Lutnick.

Simões explicou que a estratégia do governo de Donald Trump é atrair países para negociações. Em casos anteriores com outras nações, as tarifas propostas inicialmente foram reduzidas após conversas. Ele demonstrou otimismo quanto ao sucesso das negociações brasileiras para mitigar possíveis impactos tarifários.

Assista ao vídeo - Entenda a tática utilizada pelos Estados Unidos nas negociações comerciais

